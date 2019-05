Mollema: Jammer dat ik tijd verlies, maar meer zat er niet in

Mollema eindigde als negentiende in de voorlaatste bergetappe, omringd door de andere klassementsrenners. ,,Ik was niet super”, zei Mollema na de finish. ,,Op de slotklim moest ik bijna passen. Gelukkig kon ik in het groepje blijven. Het is jammer dat ik tijd op Lopez verlies, maar meer dan erbij blijven zat er vandaag echt niet in", sprak de Groninger.



,,Het was eigenlijk een hele gekke dag. Er werd heel rustig gereden. De kopgroep was al na vijf kilometer vertrokken. We hebben het tot halverwege de slotklim rustig aan gedaan, maar daarna ontplofte het ineens. Het was een gekke bergetappe.”