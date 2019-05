Mijlpaal lonkt voor Nibali als hij Giro wint

Ploegleider Brent Copeland van Bahrain-Merida dicht Nibali grote kansen toe. “We hebben hard gewerkt om een zo sterk mogelijk team op de been te krijgen deze Giro", zegt Copeland. ,,Vincenzo leeft enorm naar de start toe. Ik heb hem in al die jaren bij een grote wielerronde nog nooit in zo'n goede conditie gezien.”



Tom Dumoulin is dus gewaarschuwd voor de Italiaan, die in 2013 en 2016 de eindzege pakte. De Giro start op 11 mei in Bologna.