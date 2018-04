Met dit team gaat Dumoulin voor zijn tweede Giro-zege

Verder verschijnen volgende week voor Sunweb ook de Amerikaan Chad Haga, de Australiër Chris Hamilton en de Belg Louis Vervaeke aan de start.



,,Met renners variërend in de leeftijd van 22 tot 38 jaar is dit een goede mix van talentvolle jeugd en ervaren rijders'', zegt ploegleider Marc Reef. ,,We gaan de Giro in met vergelijkbare doelen als vorig jaar. Een goed klassement voor Tom staat daarin voorop. Dat we hier komen als 'titelverdediger' zorgt voor een bijzondere dynamiek in het team. We zijn er op voorbereid. Strijden voor het klassement is totaal iets anders dan je richten op etappezeges. Iedereen in het team moet drie weken lang gefocust zijn.''



Bij de zege in 2017 zaten alleen Ten Dam en Haga in het team van Dumoulin.



Dumoulin eindigde zondag als vijftiende in Luik-Bastenaken-Luik. In maart stapte hij na een val in Tirreno-Adriatico af. Alle wedstrijden in het voorjaar stonden in het teken van de voorbereiding op de Giro, waarin hij met het rugnummer 1 van start gaat. ,,Tom, Sam en Louis zijn in de Sierra Nevada op hoogtestage geweest voor de laatste voorbereidingen'', zegt Reef. ,,Op papier is de Giro zwaarder dan vorig jaar, met meer klimmen en juist minder tijdritkilometers. Het worden drie uitdagende weken.'' De Giro begint volgende week vrijdag in Israël.