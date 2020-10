‘Mentaal spelletje’ levert Almeida twee tellen op: ‘Aanval soms de beste verdediging’

,,Soms is de aanval de beste verdediging”, verklaarde hij zijn optreden, 12 minuten nadat de Sloveen Jan Tratnik als ritwinnaar de finish was gepasseerd. Bij eerdere aankomsten bergop was Kelderman hem steeds te snel af geweest. Zondag was het verschil meer dan een halve minuut. Almeida: ,,Nee, het heeft mijn zelfvertrouwen niet gebroken. Dat is nog steeds groter dan ooit. Ik voelde me goed en dacht: waarom niet? Wielrennen doe je niet alleen met je benen, soms is de ‘mind’ belangrijker.”



Woensdag wacht de volgende uitdaging, een rit met een aankomst op een col van de eerste categorie in Madonna di Campiglio. ,,Ik heb een geweldige ploeg om me heen. We gaan zien hoe ver ik kan komen. Ik ben op het ergste voorbereid”, aldus Almeida.