Mathieu van der Poel gaat record uitbreiden: ‘Ik kan wel een hoop redenen bedenken om uit te stappen’

Door Hidde van Warmerdam en Daan Hakkenberg



Je hebt een record te pakken.

,,En dat is?’’



Het is voor het eerst dat je negen dagen achter elkaar koerst.

,,Ja. Het record zal zich nog uitbreiden de komende dagen.’’

Hoe zie jij de komende week en vooral die derde week?

,,Vooral om een stap te maken al renner. Het is sowieso iets dat me beter en sterker gaat maken naar de toekomst. Dat is eigenlijk de voornaamste reden. Het grote doel om hier te starten was die kans op het roze. Dat is gelukt, dus dat is heel mooi. Nu ga ik wel proberen zo goed mogelijk tot het einde van de Giro te raken. En proberen die tussenperiode, tussen Giro en Tour, een goed plan te maken om ook in de Tour nog op niveau te zijn.’’

Dus er is geen enkele reden om uit de Giro te stappen?

,,Ik kan wel een hoop redenen bedenken om uit te stappen, maar het is wel de bedoeling tot het einde te gaan.’’

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © photo: Cor Vos

Over je manier van koersen. Daar wordt veel over gepraat. Omdat het leuk is om naar te kijken, omdat het aantrekkelijk is. Doe je jezelf misschien een beetje tekort op sommige momenten?

,,Dat weet ik niet. Ik moet zeggen dat ik in die rit naar Napels wel echt plezier heb gehad. Het was misschien niet het gewenste resultaat (Van der Poel werd zevende, red.), maar ik zat ook in een heel moeilijke situatie. Alleen op een groep van twintig renners. Dan weet je op voorhand al hoe het gaat verlopen natuurlijk.’’

Hoe anders zijn eendaagse wedstrijden, voorjaarsklassiekers, ten opzichte van dit soort etappes in een grote ronde?

,,Vooral dat het vaker een grote groep is die in het begin wegrijdt, een beetje een vrijgeleide krijgt. Dat is het grootste verschil tegenover een klassieker, waar meer gecontroleerd wordt tot de finale openbarst.’’

En waarom ga je dan in etappes die je niet lijken te liggen, zoals naar Blockhaus, ook aanvallen?

,,Ik voelde me wel goed eigenlijk. Ik dacht misschien met een grote groep tot Blockhaus te raken en dan op het gemak binnen te bollen. Dan zit je toch net iets meer op je gemak dan in het peloton. Dus ik denk wel dat je me in week twee en drie af en toen in het begin ziet wegspringen.’’

Dan kom je op terrein dat je niet kent, ook lichamelijk niet. Je kent je lijf niet in het hooggebergte.

,,Nee. Ik train heel weinig in het hooggebergte. Het is voor mij ook wel een ontdekking. Ik ben ook wel benieuwd hoe ik in week twee en drie die bergen over raak.’’

Dan de etappe van vandaag. Die is je weer op het lijf geschreven. Ga je het nou anders doen dan in Napels?

,,Bijna alle ritten zijn me op het lijf geschreven als ik jullie moet geloven. Het is wel een mogelijkheid, maar we hebben de afgelopen weken wel gemerkt dat het geen garantie is op succes. Maar we gaan het wel gewoon weer proberen ja.’’

Wat brengt je dichter bij succes? Meer teamgenoten om je heen? Langer wachten?

,,Die eerste aanval (in de Napels-etappe, red.) was meer om het tactische spel voor te zijn. Maar dat mislukte een beetje. Ik kwam in de situatie die ik wilde voorkomen. Maar ik was die dag vooral een beetje slecht gezind op mijn ploeggenoten dat er niemand mee zat. Ik had vooraf wel duidelijk gezegd dat er wel eens twintig man zouden kunnen wegrijden en dat ik daar dan bij zou zitten en ik zeker een ploegmaat mee wilde hebben. Maar dat was niet het geval. Dan weet je na tien kilometer eigenlijk al hoe het in de finale gaat verlopen. Desalniettemin heb ik het wel naar mijn zin gehad die dag.’’

Dat klinkt eigenlijk door in alles wat je zegt, het plezier. Is dat een onderschat element?

,,Zeker. Als ik het vergelijk met die eerste week in de Tour vorig jaar zat ik hier iets meer op het gemak. Natuurlijk was het in de Tour iets bijzonders met het verhaal erachter, maar ik het het wel naar mijn zin hier voorlopig.’’

Wielerploeg Van der Poel heet vanaf de Tour Alpecin-Deceuninck

Wielerploeg Alpecin-Fenix krijgt een andere naam. Vanaf de komende Tour de France staat de naam Alpecin-Deceuninck op de shirts. Deceuninck was tussen 2019 en 2021 als naamsponsor verbonden aan Quick-Step, het team van manager Patrick Lefevere. Deceuninck gaat een verbintenis aan tot eind 2025. De ploeg hoopt vanaf volgend jaar op een licentie voor de WorldTour. ,,Vandaag is een mooie dag voor het team. Onze horizon reikt nu tot en met 2025. Het budget groeit en dat is ook nodig. Succes kost geld en behouden wat er is, kost nog meer geld”, zegt algemeen manager Philip Roodhooft van Alpecin-Fenix. Van der Poel: ,,Voor sommige renners is het daardoor misschien een kleinere stap om van hun WorldTour-team naar dat van ons te komen. Dat kan belangrijk zijn.’’

