Mathieu van der Poel blij met 'heel goede’ tijdrit in Giro: ‘Extra dag in het roze geregeld’

Tom Dumoulin derde Indrukwek­ken­de Mathieu van der Poel behoudt leiders­trui na tijdrit Giro, zege Simon Yates

Mathieu van der Poel heeft op indrukwekkende wijze zijn leiderstrui verdedigd in de tweede etappe van de Giro d’Italia. De Nederlander, gisteren winnaar op de openingsdag, leverde een sterke tijdrit af in Boedapest, eindigde als tweede en mag morgen ook de derde een laatste etappe in Hongarije starten in de roze trui. De dagzege in de race tegen de klok ging naar Simon Yates, Tom Dumoulin eindigde als derde.

17:31