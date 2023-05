Mads Pedersen wint Giro-rit in Napels na dramatische slotkilometer voor vluchtersduo

Podcast | Giro etappe 20: ‘Onbegrij­pe­lijk wat ze met Arensman doen vandaag’

Elke dag tijdens de Giro bespreken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam de etappe van de dag. Vandaag de laatste bergetappe van deze Giro en eindelijk is duidelijk wie de sterkste is. Jai Hindley maakt in de laatste paar steile kilometers van deze 3 weken durende ronde het verschil en Carapaz haakt af.