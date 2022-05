LIVE | Van der Poel als kanshebber begonnen aan slottijdrit Giro d’Italia, Hindley op weg naar eindzege

Met video Thymen Arensman grijpt net naast ritzege in loodzware Mortirolo-etap­pe

Thymen Arensman is er net niet in geslaagd om zijn eerste etappe in een grote ronde te winnen. De DSM-renner kwam luttele seconden tekort om Jan Hirt van de winst af te houden. De Nederlanders lieten zich in de zestiende etappe van Salò naar Aprica goed van voren zien.

24 mei