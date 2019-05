LIVE | Twee Italianen en Amerikaan eerste aanvallers in langste rit

De achtste etappe in de Giro d’Italia, van Tortoreto Lido naar Pesaro, is met 239 kilometer de langste van de hele ronde. Krijgen we een massasprint, of grijpen de vluchters hun kans? En behoudt Valerio Conti zijn roze trui? Volg de rit op de voet in ons liveblog.