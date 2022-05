LIVE | Rust keert terug in vlakke Giro-rit, Richard Carapaz pakt drie bonificatieseconden

Arnaud Démare verslaat Caleb Ewan en boekt tweede dagsucces op rij in Giro

Arnaud Démare heeft de zesde etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De Fransman van Groupama-FDJ, gisteren ook al de beste in de vijfde rit en daardoor drager van de paarse puntentrui, was in een millimetersprint net iets sneller dan de Australiër Caleb Ewan (Lotto-Soudal). Cees Bol (Team DSM) kwam door een vreemd manoeuvre van de Colombiaan Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) bijna ten val.

