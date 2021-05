LIVE | Kopgroep met Van der Hoorn op weg naar langste beklimming van de Giro

Voormalig rozetrui­dra­ger De Marchi uit Giro met gebroken sleutel­been en zes gebroken ribben

20 mei Voor Alessandro de Marchi is op een nare manier een einde gekomen aan de Giro d’Itala. De voormalig drager van de roze trui kwam vroeg in de twaalfde etappe zwaar ten val in een bocht en moest per ambulance worden afgevoerd.