LIVE | Jumbo-Visma in vorm in openingstijdrit Giro. Affini aan de leiding

Podcast | Voorbe­schou­wing slotweek­end Giro: 'Dit wordt echt billenknij­pen’

23 oktober Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam blikken samen vooruit op de laatste twee dagen van de Giro en dan gaat het met name over de kansen van Wilco Kelderman op de eindzege. De langste etappe van deze Giro werd door toedoen van de renners uiteindelijk ingekort, na klachten over koude en regen, tot een 124 kilometer ‘lange’ rit. Kelderman reageert daarop en spreekt over zijn kansen en zijn geloof op een goede afloop.