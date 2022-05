LIVE | Giro d’Italia is begonnen, Mathieu van der Poel en Tom Dumoulin maken achterin een praatje

Bettiol wint langste etappe in de Giro na prachtig gevecht met Cavagna

De langste etappe in de Giro d’Italia is gewonnen door Alberto Bettiol. De Italiaan van EF Pro Cycling, winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2019, rekende op de laatste hindernis van de 231 kilometer lange etappe af met eenzame leider Rémi Cavagna. Egan Bernal blijft leider.

27 mei