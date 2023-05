LIVE Giro d’Italia | Beslissing valt in monsterlijke klimtijdrit: wordt het Geraint Thomas of Primoz Roglic?

Thibaut Pinot wéér tweede: Filippo Zana wint Gi­ro-etap­pe in thuisland, jarige Geraint Thomas behoudt roze trui

Filippo Zana heeft de achttiende etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De Italiaanse kampioen van Team Jayco AlUla was na een lastige bergetappe van 161 kilometer de beste in Val di Zoldo. Hij won het sprintje voor medevluchter Thibaut Pinot uit Frankrijk. De Fransman Warren Barguil werd derde.