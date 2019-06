LIVE | De ontknoping in de Giro nadert, Haga verrassend sneller dan Campenaerts

Giro Gi­ro-eindzege gloort voor Carapaz, Mollema steviger op de vijfde plaats

1 juni Richard Carapaz begint met een ruime voorsprong aan de slottijdrit. De Ecuadoriaan deed er in de laatste bergetappe alles aan om ploegmaat Mikel Landa aan de ritwinst te helpen, maar Pello Bilbao stak daar een stokje voor. De Spanjaard versloeg hem in een sprint. Bauke Mollema finishte in een groepje met Primoz Roglic op vijftig seconden van Landa, Carapaz en Vincenzo Nibali.