Leider Dennis dankzij 'aardige' Viviani in select gezelschap

Rohan Dennis nam na de tweede etappe in de Giro d'Italia de roze trui over van Tom Dumoulin en voegt zich daarmee bij een select gezelschap. De Australische BMC-renner is de 23ste coureur die de leiderstrui heeft mogen aantrekken in alle drie de grote rondes.

Dennis pakte in 2015 het geel in de Tour de France door in Utrecht de proloog te winnen. Vorig jaar droeg hij één dag de rode leiderstrui in de Vuelta a España na een sterke ploegentijdrit van BMC op de openingsdag in Nimes.

Zijn greep naar de macht in de Giro deed de 27-jarige Australiër door in een tussensprint (op 60 kilometer van de finish) drie bonificatieseconden op te rapen. Daarmee poetste hij de twee seconden die hij gisteren op Dumoulin toe moest geven in de tijdrit glansrijk weg.