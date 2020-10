Kruijswijk zelfverzekerd: ‘Heb er vertrouwen in dat mijn vorm zal groeien’

,,Het regende in de afdaling en de wegen waren nat‘’, vertelt Kruijswijk. ,,Het voelde niet helemaal fijn, maar we zijn er goed en veilig doorheen gekomen.”



Kruijswijk werd door zijn teamgenoten van voren gehouden en rolde in het peloton als 52e over de finish in Villafranca Tirrena. ,,Het was noodzakelijk om vooraan te zitten, want de weg was smal en slecht”, aldus de klimmer, die in het klassement op de tiende plaats staat, op 1.17 van de Portugese rozetruidrager João Almeida. Wilco Kelderman is de nummer 4 van het ranglijst, met 44 seconden achterstand. De kopman van Team Sunweb beleefde net als Kruijswijk een probleemloze rit.



,,Ik zit nu op het niveau dat ik had gehoopt en verwacht”, aldus Kruijswijk. ,,Dit jaar heb ik nog maar weinig koersdagen gehad en ik ben nog niet op mijn topniveau. Ik heb er vertrouwen in dat mijn vorm zal groeien.”