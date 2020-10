Kruijswijk tempert verwachtingen: ‘Starten in Giro zeker niet als grote favoriet’

,,We starten hier met een iets minder ervaren team dan in de Tour, dus we moeten voorzichtig blijven en realistisch zijn wat betreft onze ambities”, zei de 33-jarige Kruijswijk. ,,Het wordt zaak om de Giro rustig te beginnen, de wedstrijd niet in de eerste week meteen in handen te nemen en te zien wat er komt. We starten hier zeker niet als de grote favoriet.”

Kruijswijk zou aanvankelijk als mede-kopman van start gaan in de Tour de France, maar een val in het Critérium du Dauphiné - met een schouderblessure als gevolg - voorkwam die plannen. In de Giro hoopt Jumbo-Visma op sportief eerherstel na de dramatisch verlopen slotfase van de Tour, waar Primoz Roglic de eindzege in de tijdrit uit handen gaf.

Quote De derde etappe kent een aankomst bergop, de Etna. Dat zal voor mij een graadmeter zijn om te zien waar ik sta. Steven Kruijswijk

,,We zullen al meteen onze borst nat moeten maken”, keek Kruijswijk vooruit op de lastige eerste week. “De derde etappe kent een aankomst bergop, de Etna. Dat zal voor mij een graadmeter zijn om te zien waar ik sta. Ik heb weinig wedstrijden gereden dit jaar, dus het zal aftasten zijn. Het is een mooi parcours met heel veel lastige ritten. Er zitten ook een paar mooie tijdritten in. De laatste week wordt beslissend.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

In aanloop naar de Giro verbleef Kruijswijk voor een hoogtestage in het Franse Tignes. ,,Ik hoop bij de start volledig fit te zijn zodat we voor een goed klassement kunnen gaan”, zei hij half september tijdens die stage.

Kruijswijk krijgt in Italië gezelschap van de Duitser Tony Martin, die ook deelnam aan de Tour. De ploeg van Jumbo-Visma bestaat verder uit de Nederlanders Koen Bouwman, Antwan Tolhoek en Jos van Emden, de Duitser Christoph Pfingsten, de Noor Tobias Foss en de Australiër Chris Harper.

Volledig scherm Kruijswijk na zijn val in het Critérium du Dauphiné die hem de Tour de France kostte. © photo: Cor Vos