Kruijswijk als kopman van Jumbo-Visma naar Giro: ‘Ik word beter en beter’

Steven Kruijswijk vertrekt volgende maand als kopman van Jumbo-Visma in de Giro d'Italia. De Brabander zou eigenlijk een van de drie kopmannen zijn in de Tour de France, maar blesseerde zich kort voor het begin van de Tour bij een val in het Critérium du Dauphiné. Kruijswijk (33) verblijft momenteel met een groot deel van de Giroploeg voor een hoogtestage in het Franse Tignes.

,,Ik merk dat ik beter en beter word. Mijn schouder is nog niet volledig hersteld, maar ik kan mijn trainingen gewoon doen", liet Kruijswijk weten. "Het ziet er goed uit en ik kijk uit naar de Giro. In de eerste week ligt meteen een aankomst bergop. Dan weet ik meteen waar ik sta. Ik hoop tegen die tijd volledig fit te zijn zodat we voor een goed klassement kunnen gaan."

Kruijswijk leek in 2016 op weg naar de eindzege in de Giro, maar ging als drager van de roze leiderstrui twee dagen voor het einde onderuit. Hij sloot die ronde af als vierde. Vorig jaar werd Kruijswijk derde in de Tour de France.

Quote Ons doel in de Giro is een zo goed mogelijk klassement voor Steven Addy Engels

,,Ons doel in de Giro is een zo goed mogelijk klassement voor Steven. Daarop is de ploeg samengesteld. We kunnen hem op verschillende fronten helpen”, zei ploegleider Addy Engels. Aanvankelijk zou Dylan Groenewegen de Giro rijden, maar de sprinter wordt door zijn ploeg aan de kant gehouden sinds hij zijn landgenoot Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen in de hekken reed. De sprinter van Deceuninck - Quick-Step hield daar zware verwondingen aan over. Groenewegen, die mogelijk nog sancties kan verwachten, brak bij de val een sleutelbeen.

Kruijswijk krijgt in Italië gezelschap van één renner die nu in de Tour de France actief is: de Duitser Tony Martin. De Belg Laurens De Plus viel af voor de Giro; hij is nog steeds niet fit genoeg. De ploeg van Jumbo-Visma voor de Giro bestaat verder uit de Nederlanders Koen Bouwman, Antwan Tolhoek en Jos van Emden, de Duitser Christoph Pfingsten, de Noor Tobias Foss en de Australiër Chris Harper. De Giro, uitgesteld vanwege de coronapandemie, begint op 3 oktober.