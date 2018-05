Krijgen we op kalme slotdag laatste sprintduel Viviani vs. Bennett?

De Giro was loodzwaar. Vraag dat maar aan Simon Yates, die vrijdag voor een zwaar tweeluik in de Alpen nog in de roze leiderstrui rondreed. Nu zal hij de Giro beëindigen buiten de top-20, op ruim een uur van winnaar eindwinnaar Chris Froome. Of vraag het aan Thibaut Pinot. De Fransman was hard op weg naar een podiumplaats, totdat hij totaal uitgeput haast stilstond in de laatste bergrit. Hij moest na afloop van de etappe naar het ziekenhuis en moest opgeven met uitputtingsverschijnselen. Het geeft aan dat de Giro dit jaar zwaarder was dan ooit. En dus zullen de renners extra genieten van de traditionele slotdag in een grote ronde. De grappen en het drinken van champagne in de slotrit van de Tour naar Parijs, u kent het wel. In de straten van Rome kunnen de renners wel genieten, want Dumoulin, Froome en co fietsen langs onder andere het Quirinaalpaleis, de Trinità dei Monti-kerk, het Piazza del Popolo en natuurlijk het Colosseum. (tekst gaat verder onder de foto)

De slotetappe wordt pas echt spannend als de sprintersploegen zich melden. Vanaf dat moment is het feesten voorbij. De sprinters weten dat het hun laatste kans is op dagsucces. De tussenstand tussen Elia Viviani en Sam Bennett, dé twee sprinters in deze Giro: 4-2 in het voordeel van de Italiaan.



Viviani heeft de puntentrui al binnen en wil in Rome met winst in de slotrit de kers op de taart zetten. Hij is de topfavoriet, maar zal naast Bennett ook concurrentie krijgen van Danny van Poppel, die deze Giro al naar meerdere ereplaatsen sprintte (vijfde, vijfde, tweede, derde, vierde). Kan hij, net als land- en ploeggenoot Dylan Groenewegen op de Champs-Elysées, winnen in de slotrit van een grote ronde Verder is het letten op snelle mannen als Sacha Modolo, Niccolo Bonifazio en Jens Debusschere.



De slotrit in en rond Rome is vanaf 15.00 te volgen in ons liveblog. Bekijk hier al het nieuws over de Giro.