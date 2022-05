Koen Bouwman schrijft geschiedenis in Giro: tweede etappewinst én eindzege bergklassement

Koen Bouwman in rijtje met Zoetemelk, Rooks en Theunisse: ‘Namen waar ik niet echt tussen pas’

Koen Bouwman (28) is hard op weg geschiedenis te schrijven als eerste Nederlander ooit die het bergklassement in de Giro wint. En of hij nou wil of niet, bescheiden als Bouwman is, dat zal groots gevierd worden.

