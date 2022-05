Klimtalent Gijs Leemreize grijpt net naast ritzege, ploegmaat Koen Bouwman steviger in bergtrui

Giro d'ItaliaGijs Leemreize is er net niet in geslaagd de zware zeventiende etappe in de Giro d’Italia te winnen. De 22-jarige Nederlander van Jumbo-Visma liet op de laatste beklimming Mathieu van der Poel achter, leek op weg naar de dagzege, maar zag leeftijdsgenoot Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) terugkeren en vlak voor de top kraakte Leemreize, waardoor de Colombiaan mocht juichen in Lavarone.

,,Nu overheerst nog de teleurstelling”, zei Leemreize na afloop tegen Eurosport. ,,Toen Mathieu van der Poel op de laatste klim brak, begon ik wel te geloven dat ik kon winnen. Al begon ik zelf ook wat te hard aan die klim. Uiteindelijk was Buitrago duidelijk sterker. Daarom kan ik er ook wel weer mee leven. Ik kon aan het einde echt niet meer, er zat niet meer in.”



Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) blijft in het bezit van de roze leiderstrui, terwijl Koen Bouwman, ploeggenoot van Leemreize, steviger de blauwe bergtrui om de schouders heeft. De Ronde van Italië duurt tot en met zondag. Morgen wacht een relatief vlakke etappe en dat is de laatste kans voor sprinters op dagsucces.



De zeventiende rit was 168 kilometer lang. De start was in Ponte di Legno, maar het zwaartepunt lag in de slotfase, met twee beklimmingen van eerste categorie. Een kopgroep van 25 renners kreeg de ruimte van het peloton. Daarbij zaten vijf Nederlanders: Leemreize, Van der Poel, Bouwman, Sam Oomen en Thymen Arensman, gisteren nog tweede. Op twee beklimmingen (derde en eerste categorie) kwam Bouwman als eerste boven en zo verstevigde hij de leiding in het bergklassement.

Volledig scherm Mathieu van der Poel, met achter zich Gijs Leemreize. © photo: Cor Vos

In de afdaling van de Passo del Vetriolo, de voorlaatste hindernis, reed Leemreize vooraan weg. Hij kreeg Van der Poel met zich mee en met z'n tweeën begonnen ze met een voorsprong van ruim een minuut op zes achtervolgers. Van der Poel versnelde bergop vrijwel direct en pakte een kleine voorsprong op zijn landgenoot.



Maar Leemreize knokte zich terug en Van der Poel had zichzelf opgeblazen. Leemreize ging solo verder, maar uit de achtergrond dook Buitrago op. De Colombiaan ging op en over Van der Poel en naderde snel op Leemreize. Op vijfhonderd meter van de top volgde de aansluiting. Buitrago wilde solo door, versnelde nogmaals en vlak voor de top brak Leemreize. Hij moest genoegen nemen met de tweede plaats, nadat hij eerder deze Giro al derde werd in de twaalfde etappe. Buitrago vierde feest.

Klassement

Bij de favorieten voor de eindzege hielden leider Carapaz, naaste belager Jai Hindley en Mikel Landa elkaar goed in de gaten, nadat Wout Poels uitstekend werk opknapte in dienst van Landa. João Almeida begon de zeventiende etappe als nummer drie van het algemeen klassement, maar hij verloor tijd, mede door het beulswerk van Poels. Carapaz heeft nog altijd drie seconden voorsprong op Hindley. Landa is de nieuwe nummer drie, op 1'05 van Carapaz. Almeida volgt op 1'54.



In het bergklassement deed Bouwman dus uitstekende zaken. De Nederlander, winnaar van de zevende rit, zag hoe naaste belager Giulio Ciccone hem niet kon bedreigen. Bouwman heeft nu een voorsprong van ruim honderd punten en is op weg de blauwe trui naar Verona, waar de Giro zondag eindigt, te brengen.

Volledig scherm Santiago Buitrago. © REUTERS

Volledig scherm Richard Carapaz in de roze trui wordt omringd door ploeggenoten. © AFP

Volledig scherm Koen Bouwman in de blauwe trui. © photo: Cor Vos

Volledig scherm Het peloton. © AFP

