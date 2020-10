Kelderman vol vertrouwen richting laatste bergetappe

Renners worden nog vaker in de Giro op corona getest

16 oktober De renners in de Ronde van Italië worden nog vaker op het coronavirus getest. Dat zei koersdirecteur Mauro Vegni bij de start van de dertiende etappe in Cervia. Volgens hem is de toestand onder controle en hij is niet van plan de Giro voortijdig te staken.