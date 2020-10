Kelderman: ‘Stiekem had ik op meer gehoopt’

Door Daan Hakkenberg



Kalm en sereen komt Wilco Kelderman over de streep. Na bijna zes uur op de fiets hijst hij zich op Viale Dolomiti di Brenta in het skioord Madonna di Campiglio in het witte windjack van zijn Sunweb-ploeg. Daarna gaat hij als de wiedeweerga naar de bus om onder een warme douche te springen. Natuurlijk, Kelderman had niets liever gewild dan zijn tot nu toe nagenoeg perfecte Giro hier op 1514 meter hoogte te bekronen. Maar het is de Portugees João Almeida die net als de voorgaande veertien dagen naar het podium gaat om de prosecco in het rond te spuiten.