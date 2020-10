Kelderman na tijdverlies: ‘Slechte keuze gemaakt’

Over de tijdrit zelf was Kelderman niet ontevreden. ,,Ik kon goed doorduwen na het eerste deel, waar ik toch al op limiet zat. Ik kon blijven gaan en alles eruit persen. Het was een tijdrit zonder rust. Slechte wegen, waardoor jet de hele tijd gefocust moet blijven en je ritme moet zoeken. Dat is heel lastig.” Ook de tegenwind was natuurlijk geen voordeel: ,,Ik baal ervan dat het tegenwind was. De wind was gedraaid”, legt Kelderman uit. ,,Ik rijd eigenlijk een heel goede tijdrit, maar als je met zo'n tegenwind rijdt, dat is balen. Op zich ben ik wel blij met het gevoel. Dat was goed, ik kon heel diep gaan en dat is belangrijk.”



Dat het verschil met Thomas zo groot was, blijft een teleurstelling voor de kopman van Team Sunweb. ,,Ik had de verschillen minder groot verwacht. Maar dit blijft een opwarmertje als je kijkt naar de rest van de Giro.” Hoe schat hij Thomas, één van de favorieten voor de eindzege, in? ,,Zij (Team Ineos Grenadiers, red.) hebben een heel sterke ploeg. Thomas is één van de favorieten. Als je kijkt naar het aantal tijdritten (drie in totaal, red.), dat is perfect voor hem.”