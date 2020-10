Kelderman: ‘Het was een gevaarlijke finale met die afdaling en regen’

,,Het was een lange, zware dag”, keek Kelderman terug op de rit over 225 kilometer met een klim van meer dan 20 kilometer in de slotfase. Daar verloren de klassementsmannen elkaar niet uit het oog. ,,Mijn ploeggenoten brachten Jai (Hindley, zijn Australische ploeggenoot) en mij perfect naar die laatste klim. We hielden altijd de controle. Het was een gevaarlijke finale met die afdaling op het laatst in de regen. Ik heb geprobeerd mee te sprinten voor de bonificaties maar dat lukte net niet. Ik heb me de hele dag goed gevoeld en we hebben opnieuw kunnen zien dat we hier met een goede ploeg zijn.”