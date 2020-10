Kelderman breekt met Milaan in zicht

Door Daan Hakkenberg



Wat het eerste is dat Wilco Kelderman doet wanneer hij voor de derde keer boven komt in het wintersportoord Sestriere en zijn roze trui heeft verloren? Een kind blij maken met een bidon. Direct na de finish staan rechts van de weg achter een hoog dranghek twee jongetjes te klappen als Kelderman zijn laatste meters in het roze rijdt. Zojuist de Giro verloren en met een boogworp gooit hij zijn drinkbus naar de twee om daarna in zijn eentje verder te fietsen. De verzorgers van de ploeg en ook ploeggenoot en nieuwe rozetruidrager Jai Hindley staan aan de andere kant van de finishstraat, maar Kelderman wil nu liever nog even alleen zijn.



Zoals hij de afgelopen dagen trouwens al vaker op zichzelf aangewezen was.