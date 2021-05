Jumbo-Visma likt wonden na tijdverlies kopman Bennett: ‘Hij was bevangen door de kou’

Op de slotklim naar Sestola moest Bennett de rol lossen en bolde hij in het bijzijn van zijn Noorse ploeggenoot Foss over de finishstreep. De schade? 1.29 minuut op een groep met Egan Bernal, Aleksandr Vlasov, Hugh Carthy en Mikel Landa. Ook op andere schaduwfavorieten verloor de Nieuw-Zeelands kampioen tijd. Bij Jumbo-Visma hadden ze het tijdverlies niet aan zien komen, zegt ploegleider Addy Engels. ,,Het was geen fijne dag. Het ging niet zoals we gehoopt en verwacht hadden. Het waren moeilijke omstandigheden door het slechte weer.”



Engels vervolgt: ,,George was op het eind bevangen door de kou en dat brak hem op. De één verteert dat beter dan de ander, maar dat is geen excuus. Van George weten we dat hij er niet goed tegen kan. Uiteindelijk verliest hij anderhalve minuut op de eerste klassementsmannen en heeft hij met behulp van Tobias de schade nog enigszins beperkt", zegt Engels op de site van de ploeg. ,,Dit verlies is op zo’n klim veel, maar aan de andere kant we zijn ook net begonnen. In drie weken kan er nog veel veranderen, hebben we in het verleden wel kunnen zien. Er is nog geen reden om het over een andere boeg te gooien.”