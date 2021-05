Hoe Evenepoel negen maanden na doodsmak naar start van de Giro werkte

Cerny rondt fraaie solo af, Kelderman kent probleemlo­ze eerste dag in roze

23 oktober Jozef Cerny (CCC Team) heeft de negentiende etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De 27-jarige Tsjech soleerde op fraaie wijze vanuit een vroege vlucht naar de overwinning. Wilco Kelderman kwam in het peloton over de streep en kende een probleemloze eerste dag in de roze trui.