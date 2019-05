Het litteken blijft altijd bij Steven Kruijswijk

Door Daan Hakkenberg



Donderdag 26 mei 2016. Bijna drie weken na de start in Apeldoorn is Steven Kruijswijk hard op weg om de 99ste editie van de Giro d’Italia te winnen. Een week eerder in de Dolomieten heeft de Nederlander er geen twijfel over laten bestaan wie bergop de sterkste renner van het peloton is. Zijn voorsprong op de nummer twee Esteban Chaves is drie minuten, favorieten als Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali staan nog verder achter.



In etappe 18 naar Pinerolo - met 240 kilometer de langste rit deze Giro - hebben de ploeggenoten van Kruijswijk het peloton gepijnigd met een verschroeiend tempo. Valverde, nummer drie op bijna drieënhalve minuut, heeft onderweg al bij Bram Tankink geïnformeerd of het niet wat rustiger kan, want op deze manier heeft hij niet eens tijd om te pissen.