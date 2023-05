Het absurde etmaal van Jumbo-renner Tom Gloag: na gebroken reis om 7 uur bij dopingcontrole

Met video Vluchter De Bondt zet sprinters een hak in laatste vlakke etappe Giro

De laatste vlakke etappe in de Giro d’Italia is een prooi geworden voor Dries De Bondt. De Belgische renner was de snelste van een kopgroep van vier man, die net uit de greep van het peloton wist te blijven. Richard Carapaz blijft in het roze.