Giro: volop strijd verwacht tussen toppers in zware negende rit met finish op Blockhaus

Podcast | ‘Thijs, ben je wakker?’

Elke dag tijdens de Giro bespreken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam de etappe van de dag. Vandaag een saaie rit én een heel indrukwekkende sprint! Cavendish wint voor de 16de keer een etappe in de Giro. ,,Ik kan me er geen een herinneren’’, aldus Thijs die net wakker geschrokken is.

8 mei