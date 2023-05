Giro-kanshebber Tao Geoghegan Hart stapt af na valpartij met favorieten

LIVE Giro d’Italia | Geoghegan Hart uit koers na harde valpartij met topfavorie­ten

De renners in de Giro d’Italia fietsen vandaag de langste etappe. Rit elf telt 219 kilometer, van Camaiore naar Tortona. Onderweg staan drie gecategoriseerde beklimmingen op het menu, maar echt steil wordt het niet. Wordt het een massasprint? Volg hier het koersverloop via een livewidget en blijft in ons liveblog op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.