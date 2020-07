Giro: extra aankomst bergop in de Abruzzen

Eerder was al bekendgemaakt dat de start van de Ronde van Italië vanwege het coronavirus niet in Hongarije plaatsvindt, maar op Sicilië. Daar blijft de Girokaravaan vier dagen. De eerste helft van het parcours is licht gewijzigd. In de zesde etappe krijgen de sprinters een extra kans in Matera. Iets later, in de negende etappe, volgt dan de extra bergaankomst in de Abruzzen. Die rit telt meer dan 4000 hoogtemeters. De start van de tiende rit verhuist naar Lanciano, verder verandert er niets aan het parcours dat eerder al werd gepresenteerd.