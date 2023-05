Giro d’Italia | Peloton zonder Remco Evenepoel toe aan tiende etappe: avonturier of sprinter aan het feest?

De Giro d’Italia gaat verder met de tiende etappe. Zonder Remco Evenepoel, want de Belg verliet zondag in de roze trui de koers na een positieve coronatest. Geraint Thomas is de nieuwe klassementsleider. Vandaag gaat het in het eerste deel van de rit veel bergop, maar de slotfase is zo goed als vlak. Wordt het een massasprint of blijven de vroege vluchters vooruit? De officiële start is om 12.20 uur, vanaf dat moment volg je het koersverloop via een livewidget en in ons liveblog blijf je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.