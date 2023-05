Geraint Thomas deelt tik uit aan Primoz Roglic en pakt roze trui, João Almeida wint loodzware bergetappe

Primoz Roglic, de Sloveense kopman van Jumbo-Visma, finishte na een boeiend gevecht als derde en moest 25 seconden toegeven op zijn concurrenten in het algemeen klassement. Thymen Arensman finishte als tiende. In het klassement heeft Thomas 18 seconden voorsprong op Almeida, Roglic volgt op 29 seconden. De winnaar van de Giro, die op zondag eindigt, komt vermoedelijk uit het drietal dat woensdag in een vlakke rit enigszins mag ‘uitrusten’.

Er ontstond een kopgroep met de topfavorieten Thomas, Almeida en Roglic, die met de Amerikaan Sepp Kuss nog een ploegmaat bij zich had. De Ier Eddie Dunbar ging lang mee, ook toen Almeida kort voor het steilste stuk aanviel. Kuss reed het gat bijna dicht, tot hij moest wachten op Roglic, die een zwak moment had. Thomas zag de hapering bij de Sloveen, versnelde en reed naar Almeida toe. Samen gingen ze op jacht naar de ritzege waarbij Thomas wist dat de roze trui op hem lag te wachten. In de sprint was Almeida de snelste waarna de 24-jarige Portugees na vier tweede plaatsen in Giro-ritten in 2020 en 2021 eindelijk kon juichen.

Almeida geniet van eerste ritzege in grote wielerronde

João Almeida was al vaak dichtbij een ritzege in de Giro d’Italia. Vier keer was de 24-jarige Portugees de afgelopen jaren al tweede geweest. Op de top van de Monte Bondone, aan het einde van de zestiende etappe, was het dan eindelijk prijs. ,,Ik ben superblij, ik was er al zo vaak dichtbij. Dit is een droom die uitkomt”, zei de renner van UAE Team Emirates na zijn eerste ritwinst in een grote ronde.

Almeida won de sprint om de dagzege van Geraint Thomas, de Brit die na afloop de roze leiderstrui mocht aantrekken. Almeida is nu zijn naaste belager in het klassement en was al in het bezit van de witte jongerentrui. ,,Natuurlijk wil ik meer. Als ik kan aanvallen zal ik dat zeker doen”, keek hij al vooruit naar de bergritten die nog komen, te beginnen donderdag. ,,Mijn ploeg was weer geweldig. Het was de zwaarste rit tot nu toe. Ik heb op de slotklim het risico genomen door vroeg aan te vallen. Maar als je het niet probeert win je ook niet.”

Thomas had graag de rit gewonnen, maar de Tourwinnaar van 2019 was ook met het klassement bezig toen hij met Almeida concurrent Primoz Roglic op achterstand had gezet. ,,Ritwinst was mooi geweest, maar ik moest ook realistisch zijn. Met Primoz kort achter ons konden we geen spelletjes spelen en moesten we doorrijden. Het is mooi om het roze weer te dragen en wat tijdwinst te hebben geboekt.”