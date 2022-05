Geen tweede dagsucces voor Mathieu van der Poel: Thomas De Gendt wint Giro-rit in Napels

Thomas De Gendt heeft in Napels de achtste etappe van de Giro d’Italia gewonnen. De Belg van Lotto-Soudal was na een heuvelachtige rit rond Napels de snelste van vier koplopers. Mathieu van der Poel, ook mee in de succesvolle vroege vlucht van de dag, strandde na 153 kilometer op plek zeven. De leiderstrui bleef in het bezit van de Spanjaard Juan Pedro López.

Voor De Gendt was het zijn tweede ritzege ooit in de Ronde van Italië. De 35-jarige renner deed het eerder in 2011, het jaar dat hij verrassend derde werd in het eindklassement. De Gendt won ook al etappes in de Tour de France en de Vuelta.

Het was Van der Poel die snel na het startschot voor de aanval koos. De Nederlander van Alpecin-Fenix, winnaar van de eerste etappe en drie dagen drager van de roze trui, kreeg twintig renners met zich mee, onder wie Wout Poels. In het peloton controleerde Trek-Segafredo, de ploeg van leider López, omdat avonturier Guillaume Martin op iets meer dan vier minuten een bedreiging vormde.

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © photo: Cor Vos

Op 46 kilometer van de finish opende Van der Poel ook de finale met een ferme versnelling. De overige vroege vluchters keerden echter terug en niet veel later lukte het een viertal wél om weg te rijden: De Gendt met ploeggenoot Harm Vanhoucke, de Italiaan Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè) en de Spanjaard Jorge Arcas (Movistar). In de slotfase probeerde Van der Poel met onder andere Wout Poels en Biniam Girmay het gat te dichten, maar het viertal vooraan hield stand en ging in Napels sprinten om de dagzege.



Vanhoucke hield het tempo in de slotkilometer hoog waardoor Van der Poel, Girmay en Mauro Schmid niet terug konden keren. Ploeggenoot De Gendt maakte het werk voor Lotto-Soudal vervolgens uitstekend af en mocht juichen. Gabburo eindigde als tweede, Arcas als derde. Van der Poel moest op vijftien tellen genoegen nemen met de zevende plaats, Poels werd achtste.

,,We wisten dat iedereen naar Van der Poel en Girmay zou kijken om het gat te dichten toen wij wegsprongen”, zei De Gendt na zijn zege. ,,We konden daarvan profiteren door een voorsprong van zo’n dertig seconden te nemen. Ik wilde eigenlijk werken voor Harm, zodat hij op de klim zou kunnen aanvallen. Maar hij zei dat hij geen goede benen had. In de laatste kilometers heb ik hem opdracht gegeven om vol door te rijden. Ik wist zeker dat ik de sprint zou winnen. Harm deed het tot tweehonderd meter voor de finish perfect. Ik moet hem enorm bedanken, dat hij zich helemaal leeg heeft gereden voor mij.”

In het algemeen klassement blijft López dus aan de leiding. De voorsprong van de Spanjaard van Trek-Segafredo, die dinsdag op de Etna de roze trui veroverde, op nummer twee Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) uit Duitsland bedraagt 38 seconden. Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe) is op de zevende plaats de beste Nederlander. Zijn achterstand op López is één minuut en 55 tellen.



Morgen staat in de Ronde van Italië een zware bergetappe op het programma, met twee stevige beklimmingen en na ruim 190 kilometer de aankomst op de Blockhaus.

Volledig scherm Mathieu van der Poel en Wout Poels. © SprintCyclingAgency©2022

