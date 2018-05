Froome treedt toe tot select clubje met Merckx en Anquetil

Met een ongekende solo in rit 19, die begon op de flanken van de Colle delle Finestre, legde Chris Froome de basis voor zijn eindzege in de 101ste Giro d'Italia. Een waar kunststukje. De Brit, na de salbutamol-affaire niet onomstreden, is pas de zevende renner die erin slaagt om de drie grote rondes te winnen. Dit waren zijn voorgangers.

1. Jacques Anquetil

Zelden reed iemand sneller tegen de klok dan Jacques Anquetil, getuige zijn bijnaam Monsieur Chrono. Won zijn eerste grote ronde in 1957 én was de eerste renner die de drie grote rondes op zijn naam schreef. Naast zijn kwaliteiten op de fiets stond Anquetil ook bekend als een bon vivant, voor wie god noch gebod bestond. Zijn leven was gevuld met de nodige drank en vrouwen. Over zijn dopinggebruik is Maître Jacques altijd heel open geweest. Overleed al op zijn 53ste aan maagkanker.

Tour de France: 1957, 1961, 1962, 1963, 1964

Giro d'Italia: 1960, 1964

Vuelta: 1963 Volledig scherm Jacques Anquetil. © ANP

2. Felice Gimondi

Verbaasde de wielerwereld door als debutant én eerstejaarsprof in 1965 meteen de Tour te winnen. De Aristocraat eindigde bovendien bij al zijn vijf deelnames aan La Grande Boucle in de top-10 en won zeven etappes. Zijn palmares in de Giro is nog indrukwekkender: Veertien deelnames, drie eindoverwinningen, twee tweede plaatsen, vier derde plaatsen en zes etappezeges. Om van te duizelen.

Tour de France: 1965

Giro d'Italia: 1967, 1969, 1976

Vuelta: 1968 Volledig scherm Felice Gimondi in 1965 in het geel in de Tour de France. © ANP

3. Eddy Merckx

In de wielersport wordt bij een uitzonderlijke prestatie al gauw verwezen naar Eddy Merckx. Ook de coup van Froome werd zaterdag her en der als'Merckxiaans' bestempeld. Dat iemand met 525 overwinningen zo'n beetje de maatstaf van de wielersport is spreekt voor zich. De Kannibaal won zijn eerste Tour in 1969, maar de zeventiende rit van die editie staat symbool voor de totale dominantie van Merckx. De Belg begon aan de etappe met maar liefst acht minuten voorsprong op de Fransman Roger Pingeon. Merckx kwam als eerste boven op de top van de Tourmalet, de derde beklimming van de dag. De finish in Mourenx lag zo'n 140 kilometer verder, maar dat deerde de renner in het legendarische Faema tricot niet. De Kannibaal trok door en had op de top van de Aubisque al zeven minuten voorsprong. Uiteindelijk kwam Merckx acht minuten eerder over de streep in Mourenx dan het groepje achtervolgers. Ongezien. Merckxiaans dus.

Merckx zou de Tour daarna nog vier keer winnen, ondertussen ook nog vijf keer de Giro en een keer de Vuelta. Een totaal van elf grote rondes waarin hij liefst 65 etappes won.

Tour de France: 1969, 1970, 1971, 1972, 1974

Giro d'Italia: 1968, 1970, 1972, 1973, 1974

Vuelta: 1973

Volledig scherm Eddy Merckx (r) in duel met Felice Gimondi in de Giro van 1974. © Hollandse Hoogte / VI Images

4. Bernard Hinault

Na Eddy Merckx de renner met de meeste grote rondes op zijn palmares: tien stuks om precies te zijn, eentje minder dan De Kannibaal. De zegereeks van de Fransman begon in 1978 met een overwinning in de Ronde van Spanje, die toen nog in april verreden werd. Daarna volgden nog vijf keer de Tour, drie keer de Giro en een keer de Vuelta. Zijn bijnaam Le Blaireau (de das) had hij te danken aan het feit dat hij als renner een knorrig mens was.

Tour de France: 1978, 1979, 1981, 1982, 1985

Giro d'Italia: 1980, 1982, 1985

Vuelta: 1978, 1983 Volledig scherm Bernard Hinault in de gele trui op het podium van de Tour in 1981. Helemaal rechts Peter Winnen als beste jongere in de witte trui. © AFP

5. Alberto Contador

Wie Alberto Contador afgelopen zomer zag spartelen in de Tour zou haast vergeten dat El Pistolero in zijn goede dagen door de bergen fladderde als geen ander. Hij behoort ook tot het kransje renners dat de drie grote rondes wist te winnen. Met een vijfde plaats in de eindstand en een etappezege in de Vuelta zwaaide Contador in september vorig jaar af als profwielrenner. Hij sloot zijn carrière af met zeven eindoverwinningen in grote rondes. Het hadden er negen kunnen zijn, ware het niet dat hij zijn eindzeges in de Tour van 2010 en de Giro van 2011 kwijtspeelde door de clenbuterol-affaire: 0,00000000005, weet u wel.

Volledig scherm Alberto Contador op weg naar zijn eerste eindzege in de Giro van 2008. © REUTERS

Tour de France: 2007, 2009

Giro d'Italia: 2008, 2015

Vuelta: 2008, 2012, 2014

6. Vincenzo Nibali

De grote afwezige van de voorbije Giro. Werd vorig jaar derde in de door Tom Dumoulin gewonnen Giro en tweede in de Vuelta achter Chris Froome. Fietste zichzelf in 2014 al definitief de geschiedenisboeken in nadat hij, in navolging van de Vuelta in 2010 en de Giro in 2013, de Tour won. Was daarna nog een keer primus in de Giro van 2016. Verbaasde dit seizoen vriend en vijand door Milaan-Sanremo op zijn palmares te schrijven.

Tour de France: 2014

Giro d'Italia: 2013, 2016

Vuelta: 2010 Volledig scherm Vincenzo Nibali viert zijn eindzege in de Giro van 2016. © AP

7. Chris Froome

Liet voor de eerste keer van zich horen in de Vuelta van 2011, toen hij de eindzege met slechts dertien seconden verschil aan de Spanjaard Juan José Cobo moest laten. Het jaar daarna ging hij als meesterknecht van Bradley Wiggins naar de Tour. De Keniaanse Brit won een etappe en werd tweede, maar viel vooral op doordat hij zijn kopman bergop meermaals ter plekke liet, waarop hij Wiggo ostentatief opwachtte. Het jaar daarop won Froomey zijn eerste van vier Tours. Vorig jaar begon zijn jacht naar eindwinst in de drie grote rondes, iets waar hij meteen in slaagt. Na de Tour van 2017 en de Vuelta van 2017 wint Froome nu de Giro van 2018. Door de inmiddels bekende salbutamol-affaire is niet iedereen even blij met Froome als eindwinnaar, al zegt de laureaat zelf dat zijn geweten zuiver is.