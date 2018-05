Froome en Dumoulin maken reuzensprong in WorldTour

Krijgen we op kalme slotdag laatste sprintduel Viviani vs. Bennett?

14:43 De slotetappes in de grote rondes. Na drie weken chaos eindelijk een dag om naar uit te kijken voor de renners, die traditiegetrouw in slakkengang de eerste kilometers afleggen. Om dan, in dit geval in Rome, te gaan sprinten om de laatste dagzege.