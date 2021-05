Fransman Lafay sterkste vluchter in lastige achtste etappe, Valter behoudt roze trui

Giro d'ItaliaVictor Lafay heeft de achtste etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De Fransman van Cofidis was na een lastige rit over 170 kilometer de sterkste uit een kopgroep van negen renners. Bij de favorieten voor de eindzege kwam geen actie op de slotklim, waardoor Attila Valter (Groupama-FDJ) in het bezig blijft van de roze leiderstrui.

Pas na zo'n zestig kilometer reden negen avonturiers weg uit het peloton. Vanuit de start in Foggia was het een felle strijd, waarin door de stevige wind ook waaiers ontstonden. Ineos van kopman Egan Bernal probeerde concurrenten te verrassen, maar dat lukte niet, waarna de rust weer terugkeerde in het peloton.

Volledig scherm Waaiers in de beginfase van de achtste rit. © AFP

Dat was de kans voor aanvallers om weg te rijden en dat lukte dus een negental: Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Alexis Gougeard (AG2R), Victor Lafey (Cofidis), Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Nelson Oliveira (Movistar), Nikias Arndt (Team DSM) en Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS). Het peloton had vrede met de samenstelling en onder commando van de ploeg van rozetruidrager Valter liep de voorsprong van de kopgroep op.

Volledig scherm De kopgroep. © photo: Cor Vos

Al snel was duidelijk dat de winnaar vooraan zat en dat besef drong ook in de kopgroep door. Campenaerts versnelde meermaals vlak voor de slotklim van drie kilometer naar Guardia Sanframondi en op zeven kilometer van de finish slaagde de Belg daarin. Samen met de Italiaan Giovanni Carboni pakte Campenaerts een kleine voorsprong op de achtervolgers, maar het was Carboni die aan de voet van de slotklim solo verder ging.



Carboni leek op weg naar een prachtige zege in eigen land, maar op een versnelling van de 25-jarige Lafay had niemand een antwoord. De Fransman van Cofidis ging op en over zijn leeftijdsgenoot en mocht solo zijn grootste overwinning uit zijn loopbaan tot dusver vieren. Voor Cofidis was het de eerste dagzege in de Giro sinds 2010. Achter Lafay eindigde Gavazzi als tweede, vlak voor Arndt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De ploeg van rozetruidrager Attila Valter op kop van het peloton. © AFP

Favorieten houden zich koest

Op iets minder dan vijf minuten van de dagwinnaar eindigde de groep met favorieten. Daar bestookten de kanshebbers voor de eindzege elkaar niet. Goed nieuws voor rozetruidrager Valter, want de 22-jarige Hongaar kon het tempo volgen en mag nog een dag langer rondfietsen in la maglia rosa. Zijn voorsprong op Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) bedraagt elf seconden. Bernal (Ineos) is de nummer 3 in het algemeen klassement, op zestien tellen van Valter.



Morgen staat een bergrit over 168 kilometer van Castel di Sangro naar Campo Felice op het programma, met onderweg vier beklimmingen, waaronder de slotklim Rocca di Cambio.

Volledig scherm De groep met favorieten komt over de finish. © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Het peloton. © AP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je de etappe nog eens herbeleven? Lees dan hieronder het liveblog terug:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klassementen

Etappeschema