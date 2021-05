Evenepoel verliest wat tijd op Bernal: ‘Mezelf niet opblazen’

,,Die laatste klim was zwaar en de regen hielp ook niet”, aldus Evenepoel over de etappe in Italië. ,,Hier was een korte, maar hevige inspanning voor nodig en zoiets had ik al een tijd niet gedaan.”

Evenepoel reageerde niet op versnellingen van concurrenten Landa en Bernal. ,,Toen de anderen aanvielen, wilde ik mezelf niet opblazen en heb ik mijn eigen tempo gereden. Dat pakte goed uit, want ik verloor slechts een paar seconden.” De Belg maakt in de Giro zijn rentree na een zware val vorig jaar tijdens de Ronde van Lombardije. ,,Het is duidelijk dat mijn lichaam nog moet wennen aan deze manier van koersen. Maar over het algemeen ben ik tevreden.”



In het algemeen klassement staat Evenepoel na vier etappes op plek 8. Zijn achterstand op rozetruidrager Alessandro De Marchi bedraagt 1'28. Morgen wacht in de Ronde van een Italië een vlakke etappe over 177 kilometer van Modena naar Cattolica.