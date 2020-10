Etappe 14: Heuvelachtige tijdrit richting Prosecco-gebied

Video Sagan honderdste renner met etappezege in alle grote rondes

13 oktober Peter Sagan is een van de grootste renners uit de wielergeschiedenis, maar een etappezege in de Giro d’Italia ontbrak nog op zijn palmares. Simpelweg omdat hij nog nooit deelnam aan de Italiaanse ronde. Vandaag vulde hij een hiaat in zijn erelijst door op grootse wijze de tiende etappe te winnen. Daarmee is hij de honderdste renner die nu in alle grote rondes minimaal één etappe heeft gewonnen.