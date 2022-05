Einde Giro voor Biniam Girmay door knallende kurk? ‘Na de ceremonie kon hij niet meer zien’

Het is onduidelijk of Biniam Girmay woensdag van start gaat voor de elfde etappe van de Ronde van Italië. De Eritreeër kreeg dinsdag tijdens de huldiging voor zijn winst van de tiende etappe de kurk van een fles prosecco hard in zijn linkeroog. ,,We moeten voorzichtig zijn”, zegt zijn teamarts.

Girmay heeft zich laten onderzoeken in een ziekenhuis. Zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert beslist woensdagochtend of Girmay nog verder kan in de Giro. Woensdag volgt waarschijnlijk een medisch update. Bij Van der Poel ging het op de openingsdag overigens ook al mis. De renner van Alpecin-Fenix won de rit en kreeg eveneens de kurk tegen zich aan.



,,Na de ceremonie kon Girmay niet meer zien”, vertelde teamarts Piet Daneels van Intermarché-Wanty Gobert aan het Belgische Sporza. ,,We zijn meteen naar het ziekenhuis van Jesi gegaan. Daar constateerden ze een bloeding in zijn voorste oogkamer. Zo’n bloeding is niet bedreigend voor het oog zelf. Na een nachtje rust moeten we beslissen of hij kan starten. We moeten voorzichtig zijn. Zoals het er nu uitziet, denk ik niet dat er blijvende schade is. Maar dat moeten we nog even afwachten.”

Vlak voor de huldiging zocht Girmay nog naar woorden om zijn ritzege te omschrijven. ,,Ongelooflijk”, zei de coureur van Intermarché-Wanty-Gobert nadat hij Mathieu van der Poel naar een tweede plaats had verwezen. Van der Poel reageerde sportief en stak zijn duim omhoog. Even later zocht hij Girmay op om hem te feliciteren.



,,Onze ploeg heeft de tiende etappe gecontroleerd”, zei Girmay na de rit over 196 kilometer van Pescara naar Jesi. ,,Ik heb geen woorden voor wat de ploeg allemaal voor mij heeft gedaan. Ik werd in de finale nog door drie ploeggenoten geholpen en Domenico Pozzovivo trok de sprint voor mij aan.”



Girmay eindigde in de eerste etappe van de Giro als tweede, vlak achter Van der Poel. Het lijkt er echter op dat wielerfans deze Ronde van Italië niet nog een duel tussen beide renners te zien gaan krijgen.

Bekijk hieronder het pijnlijke moment bij Van der Poel.

