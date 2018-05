Dumoulin zit kapot na 'zwaarste sprintfinale ooit'

Nog nooit had Dumoulin zo afgezien in een vlakke etappe. ,,We zijn volgens mij niet meer onder de 70 kilometer per uur geweest de laatste dertig kilometer'', pufte de Giro-winnaar van vorig jaar uit direct na de door Elia Viviani gewonnen massasprint. ,,Normaal voel ik me alleen maar zo beroerd na een bergrit.''



De rustdag van morgen zal dan ook welkom zijn voor Dumoulin. Hoewel hij het vermoedelijk niet als een rustdag beschouwt. ,,Het wordt belachelijk vroeg opstaan voor ons morgen. Volgens mij half zes ofzo. Ik weet ook niet waarom, maar we moeten het er maar mee doen.''



Overmorgen gaat de Giro verder in Sicilië. Dumoulin kijkt ernaar uit, want op de vraag hoe hij de etappe van vandaag door de woestijn had beleefd, was hij kort: ,,Niks aan.''