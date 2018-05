Dumoulin onder de indruk van Yates: 'Heel bijzonder hoe hij versnelde'

Niet dat het Dumoulin erg stoort: ,,Nee, je kunt dat het best ervaren door te koersen.'' De hoogtestage die hij onlangs afwerkte in Sierra Nevada, heeft hem geen extra houvast gegeven. ,,Op zo’n trainingskamp is dat moeilijk te meten hoe de vorderingen zijn.''

Dumoulin herhaalde nog eens dat hij gisteren in de rit naar de Etna erg onder de indruk is geraakt van de Brit Simon Yates. ,,Ik wist natuurlijk wel dat de broertjes (Adam Yates ontbreekt in de Giro) erg sterk aan het rijden zijn, maar zoals Simon gisteren versnelde in de finale, was heel bijzonder. Of hij dit niveau de hele ronde kan vasthouden, moeten we nog zien. Maar het kan ook zomaar dat hij die stap nu kan zetten.''