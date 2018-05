Dumoulin houdt meer van de Zoncolan, dan van een loper

,,Ik ben wel een beetje nerveus, maar niet overdreven", bekende de Nederlander, die tweede staat in het algemeen klassement. Op de vraag of het vandaag alles-of-niets is, antwoordt de Limburger vertwijfelend. ,,Ik denk het niet. Of naja, misschien wordt het wel helemaal niets. Tja, het zou kunnen, maar ik verwacht van niet. Dus ik hoop dat ik er goed bij sta na vandaag. Maar er komen nog zo veel zware bergritten aan."



Wat gaat Dumoulin doen? Blijft-ie constant in het wiel van Yates, gaat hij zelf op avontuur of kijkt de Nederlander hoe de koers verloopt? ,,Als ik me heel goed voel, zal ik het niet nalaten om aan te vallen. Maar ik denk dat het heel moeilijk gaat worden om op zo'n klim de allerbeste te zijn."



Om af te sluiten met een positieve noot. Het merendeel van de kenners zegt altijd dat de titelverdediger in de Giro houdt van een 'lopende' berg, een geleidelijke klim. Maar is dat wel zo? ,,Dat is een misvatting. Ik houd meer van dit dan van een loper."'