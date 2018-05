Doldwaze finale in elfde Giro-rit

Door Arjan Schouten Gaat u er maar eens goed voor zitten, als de renners vanmiddag in 156 kilometer van Assisi naar Osimo koersen. Natuurlijk is de elfde rit door de Marche nabij Ancona een groot eerbetoon aan de vorig jaar omgekomen wielrennen Michele Scarponi, man van de streek. Maar ingetogen en saai zal dat eerbetoon waarschijnlijk niet zijn. Zo leent de finale nabij de Adriatische kust zich uitstekend voor een zinderende ontknoping.

Een kilometer of dertig voor de streep begint de ellende met de klim naar Filottrano. Een klimmetje van net geen twee kilometer met bijna 8% gemiddeld, maar uitschieters van 16%. Een beruchte kuitenbijter uit Tirenno-Adriatico. En nog voor de slotronde in Osimo wacht op tien kilometer van de eindstreep nog een Italiaans muurtje van 700 meter met een stijgingspercentage van 9%.

Die slotronde in Osimo start meteen met kasseien. Geen vlakke strook, maar een kwart kilometer klimmen op klinkers tegen maximaal 16%. De Giro-achtbaan schakelt door naar de Via Olimpia, een smalle stijgende strook van gemiddeld 12,4%. Terug in het historische centrum wacht opnieuw een kassei-klim, maar nu van ruim 600 meter tegen 10%. In Italië ook wel de Argentin-strook genoemd, omdat Moreno Argentin daar in 1994 na een rit van liefst 232 kilometer zo genadeloos hard aan de boom schudde dat hij solo arriveerde op de Piazza del Comune, waar ook vandaag weer de aankomst ligt.