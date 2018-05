Dit zijn de verschillen tussen Dumoulin en zijn concurrenten

Tom Dumoulin heeft in Jeruzalem meteen de roze trui veroverd in de Giro d'Italia. Zijn concurrenten hebben veel tijd verloren. Hieronder volgt een overzicht.

,,Dit is perfect en alles waar ik vooraf op hoopte", zegt Dumoulin na afloop van de tijdrit. Het roze pakken en tijd pakken op de andere klassementsrenners is een perfecte start."

Lees ook Dumoulin imponeert met zege tijdrit, Froome stelt teleur Lees meer

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ, 27 jaar) - 16de op 33 seconden

Streed vorig jaar drie weken lang met Dumoulin, Nairo Quintana en Vincenzo Nibali om de podiumplaatsen, maar eindigde na de afsluitende tijdrit uiteindelijk op de ondankbare vierde plaats. Durft nu hardop te spreken over de roze trui. Toonde uitstekende vorm met een eindzege in de Tour of the Alps. Zijn achilleshiel: de afdalingen en de tijdrit.

Chris Froome (Team Sky, 32 jaar) - 21ste op 37 seconden

De topfavoriet. Al wankelt die status meteen al na zijn matige openingsdag. Winst in de Giro zou niettemin een logisch vervolg zijn op vier eindzeges in de Tour en één in de Vuelta. Is op papier de beste klimmer en heeft een ijzersterk team om zich heen, maar die traditionele trein speelt tegelijkertijd óók in het voordeel van Dumoulin. Grote vraag: heeft de slepende salbutamol-zaak een negatieve invloed op zijn prestatie?

Esteban Chaves (Mitchelton-Scott, 28 jaar) - 40ste op 46 seconden

Lichtgewicht Chaves, ook een Colombiaan, zou het Dumoulin bijzonder lastig kunnen maken in het hooggebergte samen met ploeggenoot Simon Yates. Maar dan moet hij wel zijn vorm terugvinden van twee jaar geleden. Toen droeg de pocketklimmer even het roze en werd hij uiteindelijk tweede in de Giro, waar Steven Kruijswijk tot zijn dramatische val op weg leek te gaan naar de eindzege, en derde in de Vuelta.

Fabio Aru (UAE Emirates, 27 jaar) - 47ste op 50 seconden

Aru bleef - deels gedwongen - twee seizoenen weg in de ronde van zijn thuisland, maar keert nu vol verlangen terug. Met podiumplaatsen in 2014 (derde) en 2015 (tweede) was hij in het verleden al sterk in de Giro. Hij was bovendien de winnaar van de Vuelta van 2015, waar de ronderenner in Dumoulin werd geboren.

Miguel Ángel López (Astana, 24 jaar) - 61ste op 56 seconden