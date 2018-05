'Deze zege is wat ik wilde'

,,Het is heel lastig om de roze trui drie weken te verdedigen", zegt Dumoulin voor de camera van Eurosport. ,,Dat is heel zwaar. We gaan het per dag met het team bekijken."



Het parcours was volgens Dumoulin perfect. Hij kan met zijn tijdritfiets uitstekend bochten rijden en dat komt goed van pas op dit technische parcours. ,,Het was gas geven, herstellen, gas geven en weer herstellen."



Dumoulin hield op de streep twee seconden over op Rohan Dennis en Victor Campenaerts. ,,Deze overwinning is alles wat ik wilde. Gewoon perfect. Ik heb gewonnen en veel tijd gepakt op mijn concurrenten."