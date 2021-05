Deze Nederlanders zien we de komende weken in de Giro d’Italia

Kelderman derde Geoghegan Hart grijpt roze trui in slottijd­rit na strijd met Hindley

25 oktober Tao Geoghegan Hart heeft in de slottijdrit van de Giro d’Italia Jai Hindley uit de roze trui gereden. Beide renners begonnen in exact dezelfde tijd aan de rit tegen de klok van 15,7 kilometer, maar de 25-jarige Brit van Ineos Grenadiers was in de tijdrit duidelijk sneller dan zijn Australische concurrent. Wilco Kelderman, tot gisteren nog drager van de roze trui, bleef derde in het klassement en staat dus naast Geoghegan Hart en Hindley op het eindpodium in Milaan.